Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы

Венесуэльская оппозиция назвала избрание Луиса Парры «парламентским переворотом». Господин Парра объявил о своем избрании через громкоговоритель, сообщает AFP. Господина Гуайдо, как и других оппозиционных законодателей, на голосование не допустили.
Напомним, именно Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы в начале прошедшего года. Тогда в стране произошла попытка переворота.
Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом Николаса Мадуро. В рамках борьбы с режимом господина Мадуро США ввели санкции против Венесуэлы и уже несколько раз расширяли их. В декабре СМИ сообщили, что советники президента США разрабатывают более агрессивную стратегию по Венесуэле.