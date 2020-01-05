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21:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы

Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio. Господин Парра — бывший член партии «За справедливость».

Источник: AP 2019

Венесуэльская оппозиция назвала избрание Луиса Парры «парламентским переворотом». Господин Парра объявил о своем избрании через громкоговоритель, сообщает AFP. Господина Гуайдо, как и других оппозиционных законодателей, на голосование не допустили.

Напомним, именно Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы в начале прошедшего года. Тогда в стране произошла попытка переворота.

Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом Николаса Мадуро. В рамках борьбы с режимом господина Мадуро США ввели санкции против Венесуэлы и уже несколько раз расширяли их. В декабре СМИ сообщили, что советники президента США разрабатывают более агрессивную стратегию по Венесуэле.

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