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22:17 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган сообщил об отправке турецких военных в Ливию

АНКАРА, 5 янв — РИА Новости. Турецкие военные выдвинулись в Ливию, сообщил президент Тайип Эрдоган.

Источник: AP 2019

По его словам, военнослужащие будут заниматься координацией правительства национального согласия.

«Наша цель — поддержать законное правительство», — сказал глава государства в эфире телеканала CNN Turk.

Ситуация в Ливии и помощь Турции

Ранее СМИ сообщили, что правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную помощь у Турции. Это случилось на фоне наступления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром на Триполи.

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По информации СМИ, речь идет о «воздушной, наземной и морской» военной поддержке для отражения наступления. Турецкий парламент одобрил отправку военных в Ливию.

В 2011 году после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи Ливия фактически перестала функционировать как единое государство.

Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

Россия многократно выступала за прекращение боевых действий и возобновление диалога для урегулирования ливийского кризиса.

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