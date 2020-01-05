Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как похудеть после новогодних праздниковПочему на праздниках люди съедают в два раза больше обычного и как без вреда для здоровья провести застолье
Фоторепортажи
27Кого мы потеряли в 2019 году
10В центре Москвы произошла стрельба
23:16 (мск), источник: ТАСС

Помпео: США готовятся к любой возможной реакции Ирана на убийство генерала Сулеймани

Ранее военный советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи указал, что Тегеран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. США готовятся к любым шагам, которые руководство Ирана может предпринять в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. С таким заявлением выступил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

«Мы готовимся к любому возможному ответу. Вы видели работу, которую мы провели для укрепления наших позиций в регионе за счет увеличения военного контингента. Мы также принимаем меры, чтобы защитить и сохранить наши системы кибербезопасности, чтобы убедиться, что они защищены настолько, насколько это возможно», — указал Помпео.

Читайте также
В Иране заявили о подготовке удара по военным объектам США

«Моя команда, дипломаты в регионе делают все возможное, чтобы убедиться, что объекты, [по которым может быть нанесен удар], подготовлены ко всему, что может произойти, если Иран допустит ошибку и решит атаковать их», — подчеркнул Помпео.

Ранее военный советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган в интервью телекомпании CNN указал, что Тегеран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

В пятницу Пентагон сообщил о нанесенном по распоряжению президента США Дональда Трампа ракетном ударе по автоколонне в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить военнослужащих США, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания обещал отомстить за Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что «Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.

Тегеран подтвердил гибель военного генерала Касема Сулеймани
Во время загрузки произошла ошибка.
3 января© Ньюстюб
Следите за развитием темы Войска США убили иранского генерала
 Ушедшие в 2019 году
Хайп, постправда и лайфлоггинг. Что все это значит?
Парламент Ирака выступил за вывод иностранных войск из страны
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы
Названы самые опасные блюда в ресторанах
Самый большой в мире цветок расцвел в Индонезии (фото)
Умер автор блога о лечении рака хирург-онколог Андрей Павленко
Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Здоровье
Болезни от любви: что нужно о них знать Разъясняем тонкости лечения половых инфекций.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Брэдли Куперу — 45: лучшие роли голливудского секс-символа В честь юбилея одного из главных красавчиков киноэкранов вспоминаем его самые эффектные появления в кино — от психа до енота
Горячие темы на Авто
Альтернатива курению табака. 142
Россия вышла в полуфинал по хоккею 140
Какими будут "двадцатые"? 130
Плазма как элемент интерьера. 129
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Женщины с такими именами будут всегда одиноки
Как постарела красивейшая актриса СССР (фото)
4 причины, почему русская жена нарасхват у мужчин
Это коснется каждого рыбака. Новый закон
Леди
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы В каждую эпоху представление о привлекательности женских губ кардинально менялось
Новости партнеров
Сочетание этих лекарств с алкоголем чревато смертельным исходом
Смертельные пары: с чем нельзя сочетать лекарства
Итоги 2019 года. Этот год был бурным для "Единой России"
На коне. Итоги политического года для партии «Единая Россия»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь