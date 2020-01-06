01:42 (мск), источник: ТАСС
Оппозиционер Зоран Миланович займет кресло президента Хорватии
Выдвиженец от
ЗАГРЕБ, 6 января. /ТАСС/. Кресло президента Хорватии на предстоящие пять лет займет одержавший победу по итогам двух туров президентских выборов выдвиженец от оппозиционной
Действующий президент страны Колинда
По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики, результаты обработки 99,54% бюллетеней свидетельствуют о том, что Зоран Миланович набирает 52,70%, а
Как отметили в Госизбиркоме, приведенные данные не являются окончательными, поскольку еще не вся информация поступила с участков, расположенных за рубежом.
Сотрудники ГИК и присутствовавшие на выборах наблюдатели не отметили существенных нарушений в ходе голосования, за исключением случаев с рассылкой в соцсетях сообщений, авторы которых призывали избирателей голосовать в обмен на материальное вознаграждение, а также нескольких задержек открытия избирательных участков.
Со своей стороны представители правоохранительных органов сообщали о попытке нарушения общественного порядка на одном из избирательных участков города Осиека. Полицейские приняли соответствующие меры по урегулированию ситуации.
Планы избранного президента
«Я доволен, победа нелегкая, но чистая, — отметил Миланович по итогам подсчета 99% голосов. — Планирую немного побыть с друзьями и отправиться спать».
Избранный новым президентом Хорватии Зоран Миланович заявлял, что хочет стать «президентом современной, прогрессивной и открытой Хорватии», а также «верховным защитником прав Хорватии, ее народа и граждан».
Он считает, что президент должен избираться в парламенте. Выступает против расширения полномочий главы государства, в том числе за счет участия в процессе выбора и назначения судей Конституционного суда, которые в настоящее время избираются парламентом, а также не поддерживает введение в стране евро (Центробанк Хорватии прогнозирует, что переход на евро произойдет в 2023 году). Миланович планирует развивать партнерство со странами Западной Европы и с США. Среди пунктов его программы также числятся борьба с коррупцией, доступное, но не бесплатное здравоохранение. Его предвыборным являлся лозунг «Президент с характером».
Биография победителя
Зоран Миланович родился 30 октября 1966 года в Загребе (Югославия, в настоящее время — столица Хорватии). В 1990 году окончил Институт права в Загребе, в 1998 году Свободный университет в Брюсселе (Бельгия) по специальности европейское международное право. В начале 1990-х годов работал в одном из судов Загреба.
В конце 1990-х годов вступил в ряды
В 1993 году Миланович был сотрудником отдела международного права в МИД Хорватии, в 2003 — помощником министра иностранных дел. В 1994 был наблюдателем по мирному урегулированию проблемы Нагорного Карабаха в Азербайджане при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 1996—1999 гг. являлся постоянным представителем Хорватии при Европейском союзе, курировал отношения с НАТО. В 2007 году занимал пост председателя Национального комитета по мониторингу переговоров Хорватии и Европейского союза.
В августе 2011 года он основал и возглавил коалицию Kukuriku (от названия ресторана, в котором проходили переговоры о ее создании). В 2015 году название было изменено на «Хорватия растет», а в 2016 году — на «Народную коалицию». После победы коалиции на выборах в декабре 2011 года (40% голосов) Миланович занял премьерский пост, на котором проработал до 23 января 2016 года.
Женат, супруга — Саня
О выборах президента
Правом голоса в прошедших первом и втором турах президентских выборов обладали более 3,85 млн избирателей, в том числе почти 177 тыс. проживающих за рубежом. Общая численность населения Хорватии составляет 4,1 млн человек.
Президент Хорватии избирается всеобщим прямым голосованием на пять лет с правом переизбрания на один срок. Кандидатом может стать любой гражданин страны старше 18 лет. Он может баллотироваться от партии, политического объединения, группы избирателей или быть независимым кандидатом. Для участия в выборах претенденту необходимо собрать не менее 10 тыс. подписей избирателей.
За ходом голосования в стране следили более 24 тыс. наблюдателей.