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02:50 (мск), источник: ТАСС

Президент Ирака призвал не допустить войны на Ближнем Востоке

Бархам Салех отметил, что в национальных интересах Ирака — иметь очень хорошие соседские отношения с Ираном.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Президент Ирака Бархам Салех призвал не допустить широкомасштабной войны на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу The New Yorker, которое было опубликовано в воскресенье в его электронной версии.

Салеху был задан вопрос относительного того, какого рода опасения он испытывает в свете возможного конфликта между Ираном и США после убийства в Багдаде командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касема Сулеймани. «Динамика очень опасная, и я вынужден испытывать беспокойство по поводу того, что Ирак может оказаться втянут в очередной виток конфликта», — указал президент.

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«Это будет иметь ужасные последствия как для самого Ирака, так и для региона в целом. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить сдержанность и отдалиться от грани [войны]», — подчеркнул он. «В национальных интересах Ирака — иметь очень хорошие соседские отношения с Ираном. Нельзя допустить очередной войны с Ираном», — заявил Салех, отметив, что считает недопустимым для своей страны оказаться в состоянии конфликта с любым из соседей.

«В конечном счете нужно, чтобы все ключевые игроки сели за стол и по-настоящему обсудили это, — отметил президент Ирака. — Агрессия и атаки это то, с чем я не буду мириться. Военные действия, кто бы их ни проводил, недопустимы», — заключил он. Ранее в воскресенье парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ).

В пятницу Пентагон сообщил о нанесенном по распоряжению президента США Дональда Трампа ракетном ударе по автоколонне в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить военнослужащих США, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания обещал отомстить за Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что «Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.

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