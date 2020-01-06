Дочь Сулеймани предрекла США черные дни

«Безумный Трамп, не думай, что со смертью моего отца все закончится», — заявила Зейнаб.
Дочь Сулеймани также добавила, что для США и Израиля настал «черный день».
Ранее в Тегеране началось прощание с генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил страны) Касемом Сулеймани, погибшим при американском авиаударе в Багдаде.
В ночь на пятницу США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию, во время которой погиб генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации нападения на дипмиссию в Багдаде 31 декабря.
МИД Ирака назвал операцию против Сулеймани нарушением суверенитета страны.
Иран обратился с жалобой в Совбез ООН. Кроме того, Тегеран пообещал нанести удар по американским военным объектам.
МИД России раскритиковал действия США, назвав их авантюрным шагом.