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10:45 (мск), источник: РИА Новости

Дочь Сулеймани предрекла США черные дни

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии похорон отца предупредила США и Израиль о последствиях, сообщило агентство Reuters.

Источник: Reuters

«Безумный Трамп, не думай, что со смертью моего отца все закончится», — заявила Зейнаб.

Дочь Сулеймани также добавила, что для США и Израиля настал «черный день».

Ранее в Тегеране началось прощание с генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил страны) Касемом Сулеймани, погибшим при американском авиаударе в Багдаде.

В ночь на пятницу США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию, во время которой погиб генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации нападения на дипмиссию в Багдаде 31 декабря.

МИД Ирака назвал операцию против Сулеймани нарушением суверенитета страны.

Иран обратился с жалобой в Совбез ООН. Кроме того, Тегеран пообещал нанести удар по американским военным объектам.

МИД России раскритиковал действия США, назвав их авантюрным шагом.

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В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

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