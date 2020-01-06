Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны

«Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака <…> Последние американские удары — глупость, в отношении которой невозможно молчать», — отметил Халф, чье выступление показал телеканал «Аль-Джазира».
Он указал, что «иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им перемещаться куда-либо».
По словам Халфа, Вашингтон не ставил генеральное командование Вооруженными силами Ирака в известность о своих операциях.
США 29 декабря нанесли удар по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что это ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США, а четыре американских военных были ранены.
После этого шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде. США ответили убийством иранского генерала Касема Сулеймани, которого считали организатором этих акций.
Багдад расценил эти удары как нарушение условий размещения американских военных в Ираке.
Парламент Ирака потребовал от правительства добиться вывода американских войск. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае враждебных действий Багдада.
Он подчеркнул, что готов наложить на Ирак такие санкции, «каких они не видели никогда», и добавил, что военные США не намерены покидать страну, пока Багдад не заплатит за построенную американцами авиабазу.