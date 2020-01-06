Совбез ООН не будет созывать заседание из-за убийства Сулеймани

«Мы не планируем созывать заседание такого рода», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран обратился в Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Сулеймани в ходе операции США в Ираке.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.