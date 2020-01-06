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19:14 (мск), источник: РИА Новости

Совбез ООН не будет созывать заседание из-за убийства Сулеймани

ООН, 6 дек — РИА Новости. Совбез ООН не планирует созывать заседание по ситуации на Ближнем Востоке на фоне убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в понедельник журналистам зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

Источник: Reuters

«Мы не планируем созывать заседание такого рода», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран обратился в Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Сулеймани в ходе операции США в Ираке.

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В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.

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