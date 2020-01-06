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20:01 (мск), источник: Интерфакс

Армия Хафтара вошла в родной город Каддафи Сирт

Москва. 6 января. INTERFAX.RU — Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара в понедельник вошли в город-порт Сирт. Об этом сообщает интернет-портал итальянской газеты La Stampa со ссылкой на арабскую информационную службу «аль-Хадат».

Источник: Reuters

«Подразделения сил правительства (правительства национального согласия) выходят из Сирта, Ливийская национальная армия входит в город», — приводит издание сообщение корреспондента «аль-Хадат» с места событий.

По его данным, «флот ЛНА контролирует порт Сирта».

Кроме того, под контролем ЛНА находится и военная база к востоку от города.

Отмечается, что силы Хафтара уже заняли значительную часть города.

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Бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи родился неподалеку от Сирта. В окрестностях города он был и убит в 2011 году повстанцами.

Ранее сообщалось, что Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранной агрессии. На такой шаг он пошел после того, как ранее в январе парламент Турции разрешил правительству направить войска в Ливию для оказания помощи врагам Хафтара — правительству национального единства, базирующемуся в Триполи.

В последние месяцы силы Хафтара, контролирующие существенную часть территории Ливии, пытаются захватить Триполи. Пока что эти попытки не приносят ощутимых результатов.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз говорил о том, что в Ливии действуют бойцы ЧВК «Вагнер» из России, которые, по его словам, воюют на стороне Хафтара.

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