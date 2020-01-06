21:22 (мск), источник: Коммерсантъ
США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН
США обвинили Россию и Китай в подрыве доверия к Совету Безопасности ООН.
Как сообщили в постоянном представительстве США при ООН, Москва и Пекин заблокировали заявления Совбеза, в которых США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.
«Мы ценим заявления 27
Напомним, акция протеста, в ходе которой были подожжены двери здания посольства США в Багдаде, началась после похорон погибших в результате авиаудара США по иракской ячейке «Хезболла». Американские ВВС разбомбили объекты движения «Хезболла» в Ираке и Сирии 29 декабря. Удары последовали за ракетной атакой в Ираке, в итоге которой погиб американский подрядчик из числа гражданских лиц. В результате авиаудара по базам в Ираке погибло не менее 25 боевиков.