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21:22 (мск), источник: Коммерсантъ

США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН

США обвинили Россию и Китай в подрыве доверия к Совету Безопасности ООН.

Источник: AP 2019

Как сообщили в постоянном представительстве США при ООН, Москва и Пекин заблокировали заявления Совбеза, в которых США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.

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«Мы ценим заявления 27 стран-членов ООН, которые выступили против спланированной Ираном атаки на посольство США в Багдаде 31 декабря, — говорится в заявлении.— Их комментарии резко контрастируют с молчанием Совета Безопасности ООН, из-за того что два постоянных члена — Россия и Китай — не позволили опубликовать заявление».

Напомним, акция протеста, в ходе которой были подожжены двери здания посольства США в Багдаде, началась после похорон погибших в результате авиаудара США по иракской ячейке «Хезболла». Американские ВВС разбомбили объекты движения «Хезболла» в Ираке и Сирии 29 декабря. Удары последовали за ракетной атакой в Ираке, в итоге которой погиб американский подрядчик из числа гражданских лиц. В результате авиаудара по базам в Ираке погибло не менее 25 боевиков.

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