Ливийское правительство вернуло под свой контроль город Сирт

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара взяла Сирт под свой контроль. Силы ЛНА также захватили порт города и авиабазу Кардабия.
«Силами ПНС задержаны десятки военнопленных, конфискованы 20 единиц боевой техники, убиты 50 человек из числа воевавших на стороне армии Хафтара», — сообщил господин Деньгов. По его словам, боевые действия продолжаются. «Не исключено, что ситуация может поменяться», — заявил собеседник агентства.
С 2011 года в Ливии продолжается гражданская война. Основным противником ПНС остается армия Хафтара, которая сейчас ведет наступление на Триполи.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подразделения турецкой армии начали выдвигаться в Ливию. Напомним, в конце декабря ПНС Ливии официально запросило у Турции «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку для отражения наступления на Триполи сил ЛНА. В ответ Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации, чтобы противостоять агрессии извне.