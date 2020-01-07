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00:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Ливийское правительство вернуло под свой контроль город Сирт

Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа вернулись в Сирт и отбили свои позиции, город вернулся под контроль ПНС, сообщил «РИА Новости» глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Источник: Reuters

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара взяла Сирт под свой контроль. Силы ЛНА также захватили порт города и авиабазу Кардабия.

«Силами ПНС задержаны десятки военнопленных, конфискованы 20 единиц боевой техники, убиты 50 человек из числа воевавших на стороне армии Хафтара», — сообщил господин Деньгов. По его словам, боевые действия продолжаются. «Не исключено, что ситуация может поменяться», — заявил собеседник агентства.

С 2011 года в Ливии продолжается гражданская война. Основным противником ПНС остается армия Хафтара, которая сейчас ведет наступление на Триполи.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подразделения турецкой армии начали выдвигаться в Ливию. Напомним, в конце декабря ПНС Ливии официально запросило у Турции «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку для отражения наступления на Триполи сил ЛНА. В ответ Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации, чтобы противостоять агрессии извне.

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