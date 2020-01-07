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16:48 (мск), источник: РИА Новости

Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Польша на законодательном уровне собирается запретить России истолковывать историю «со своей точки зрения». Об этом в своем Twitter написала вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска.

Источник: Reuters

По ее словам, законопроект о «пресечении предположительной попытки России переиначить историю и клеветы на Польшу» представят на следующем заседании польского парламента.

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«Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», — заявила Кидава-Блоньска.

Как сообщил глава фракции партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий, сейчас комитет сейма по внешней политике работает над соответствующим документом. По его словам, планируется, что работу над ним завершат в среду.

«Принять участие могут все депутаты», — написал Терлецкий в Twitter.

Споры об истории

В Польше недовольны недавними высказываниями Владимира Путина, который назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей».

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В конце декабря российский лидер рассказал, что польский дипломат в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение» и обещал за это поставить памятник Гитлеру в Варшаве.

После этих слов Путина МИД Польши вызвал к себе российского посла Сергея Андреева. По словам дипломата, у него состоялась «жесткая, но вполне корректная» беседа с директором восточного департамента.

Позицию главы государства поддержали многие политики. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Варшаву извиниться за высказывания Липского, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре.

Путин о после Польши в Германии — сволочь и антисемитская свинья
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24 декабря 2019© Ньюстюб
 Польша хочет принять закон против 'российской трактовки истории'
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