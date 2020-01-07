10:23 (мск), источник: РИА Новости
Власти США начали готовить санкции против Ирака, пишет WP
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Власти США разрабатывают санкции против Ирака
По словам чиновников, если ограничения все же введут, ведущую роль в них будут играть минфин и Белый дом. При этом они подчеркнули, что окончательное решение пока не принято.
Иракский парламент ранее призвал правительство добиться вывода американских сил. После этого американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебных» действий Багдада в отношении Вашингтона. Трамп подчеркнул, что готов наложить на Ирак такие санкции, «каких они не видели никогда», и добавил, что военные США не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.
США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных. После этого недовольные шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Кудс» — генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди
Багдад расценил эти удары как нарушение условий размещения американских военных в Ираке.