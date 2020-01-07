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11:57 (мск), источник: РИА Новости

Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает агентство Fars.

Источник: Reuters

По словам Шамхани, даже «самый маленький» из подготовленных сценариев «станет ночным кошмаром для Америки».

Ранее во вторник парламент Ирана единогласно принял законопроект, приравнивающий Пентагон и армию США к террористическим организациям. В документе также одобряется выделение элитному подразделению армии Ирана — силам специального назначения «Кудс» — 200 миллионов евро из Фонда национального развития.

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Лидер «Кудс» генерал Касем Сулеймани был уничтожен в ночь на 3 января в результате спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада. Вашингтон считал его причастным к организации нападения на американское посольство в столице Ирака 31 декабря минувшего года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон совершил тяжелейшее преступление, о котором Тегеран не забудет.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Америка взяла на прицел 52 объекта в Иране, включая места культурного наследия. Такое количество связано с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном в 1979 году.

Такое решение Вашингтона вызвало обеспокоенность ряда политиков и экспертов, указавших, что международное право запрещает наносить удары по объектам культурного наследия. В ответ госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет «действовать по закону».

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3 января© Ньюстюб
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