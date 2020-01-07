Парламент Ирана признал все войска США террористическими

Документ принят единогласно в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде 3 января.
Согласно одной из статей законопроекта, иранская администрация также должна направить силам «Аль-Кудс», которыми командовал Сулеймани, 200 млн евро из Фонда национального развития на укрепление их обороноспособности.
Как сообщалось, операция по устранению Сулеймани была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.
Накануне в Тегеране миллионы людей приняли участие в траурной церемонии, посвященной убитому генералу.