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13:10 (мск), источник: Интерфакс

Парламент Ирана признал все войска США террористическими

Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Парламент Ирана во вторник принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации, сообщает агентство Tasnim.

Документ принят единогласно в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде 3 января.

Согласно одной из статей законопроекта, иранская администрация также должна направить силам «Аль-Кудс», которыми командовал Сулеймани, 200 млн евро из Фонда национального развития на укрепление их обороноспособности.

Как сообщалось, операция по устранению Сулеймани была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Накануне в Тегеране миллионы людей приняли участие в траурной церемонии, посвященной убитому генералу.

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