Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Научиться терпеть неудачи можно с помощью новой игры Боитесь неудач? Тогда вам очень нужна новая игрушка, которую разработали канадские исследователи
Фоторепортажи
12Умерла Галина Волчек
18Свой путь: через Крымский мост пошли пассажирские составы
17:13 (мск), источник: Коммерсантъ

США перебросили шесть B-52 ближе к Ирану

ВВС США разместили шесть бомбардировщиков B-52 на островной базе Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News. Такое решение было принято на фоне растущей угрозы со стороны Ирана после авиаудара Вашингтона, убившего иранского генерала Касема Сулеймани.

Источник: U.S. Air Force

По сообщениям Aircraft Spots, бомбардировщики B-52 были замечены при вылете с авиабазы Барксдейл в Луизиане. Телеканал Al Sumaria сообщает, что США также планируют построить к западу от Багдада аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52.

Кроме того, Соединенные Штаты намерены перебросить на Ближний Восток еще 200 военнослужащих, сообщает The Wall Street Journal.

Читайте также
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

Переброска сил произошла на фоне нарастающего конфликта из-за убийства Вашингтоном иранского генерала. Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара США по району возле аэропорта столицы Ирака Багдада в ночь на 3 января. Тегеран пообещал отомстить за убийство своего военного и дать «сокрушительный ответ».

Первым предпринятым Тегераном шагом стало сокращение обязательств по ядерной сделке 5 января. Тогда Иран объявил, что более не считает себя обязанным в полной мере придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий и не будет придерживаться никаких ограничений, касающихся числа центрифуг для обогащения урана.

Сегодня, 7 января, парламент Ирана принял законопроект, которым предлагается признать армию США и Пентагон террористическими организациями.

Справка
Каждый за себя. Расклад сил в Персидском заливе перед угрозой нового конфликта

В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

Российские истребители «выпроводили» американского бомбардировщика с Балтийского моря
Во время загрузки произошла ошибка.
21 марта 2019© Ньюстюб
Следите за развитием темы Войска США убили иранского генерала
 Год глазами «Коммерсанта»
Что посмотреть в кино на новогодних выходных
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Стало известно об изменении порядка поверки счетчиков
Путин провел встречу с Асадом в Дамаске
Российский хоккеист купил дом за 11,2 миллиона долларов
Российский паспорт сильно упал в рейтинге туризма
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Здоровье
Умирая, Андрей Павленко дал наставление другим онкобольным Врачу был 41 год.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
От Зеллвегер до Кидман и Питта: звезды на «Золотом глобусе 2020» Победители и гости, триумфы и поражения на одной из самых престижных кинопремий мира — в нашем фоторепортаже
Горячие темы на Авто
Пенсионерам теперь нельзя работать? 176
Закон о том, кому и как нельзя толковать историю 144
Плазма как элемент интерьера. 138
Снова повышение цен 108
Новости партнеров
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
49-летняя Наргиз в четвертый раз станет мамой
Gnezdo.ru
Женщины с такими именами чаще всего одиноки
Помнишь актера? А что случилось с его семьей
Определить, долгожитель Вы или нет, теперь просто
4 причины, почему русская жена нарасхват у мужчин
Леди
Лопез, Хайек, Энистон: лучшие наряды «Золотого глобуса» Звезды блистали на красной дорожке в Голливуде
Дом
«Семья» из 500 человек сняла особняк и разгромила его
Дом с нуля: проект загородного коттеджа для семьи
7 частых проблем, с которыми сталкивается каждый путешественник
Страна солнца: как выглядит самое загадочное место Чечни?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь