17:13 (мск), источник: Коммерсантъ
США перебросили шесть B-52 ближе к Ирану
ВВС США разместили шесть бомбардировщиков B-52 на островной базе
По сообщениям Aircraft Spots, бомбардировщики B-52 были замечены при вылете с авиабазы Барксдейл в Луизиане. Телеканал Al Sumaria сообщает, что США также планируют построить к западу от Багдада аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52.
Кроме того, Соединенные Штаты намерены перебросить на Ближний Восток еще 200 военнослужащих, сообщает The Wall Street Journal.
Переброска сил произошла на фоне нарастающего конфликта
Первым предпринятым Тегераном шагом стало сокращение обязательств по ядерной сделке 5 января. Тогда Иран объявил, что более не считает себя обязанным в полной мере придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий и не будет придерживаться никаких ограничений, касающихся числа центрифуг для обогащения урана.
Сегодня, 7 января, парламент Ирана принял законопроект, которым предлагается признать армию США и Пентагон террористическими организациями.