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17:31 (мск), источник: РИА Новости

Путин провел встречу с Асадом в Дамаске

ДАМАСК, 7 янв — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Дамаск, где встретился с президентом Сирии, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Он рассказал, что из аэропорта глава государства направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал Башар Асад.

«Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны», — добавил Песков.

После этого состоялись двусторонние переговоры.

По словам Пескова, в ходе общения с Асадом Путин констатировал, что «на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности» пройдено огромное расстояние.

Как уточнил представитель Кремля, по пути из аэропорта в командный пункт Путин проехал по улицам Дамаска. После этого российский президент отметил, что в сирийской столице «невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни».

Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина за визит и выразил признательность за помощь Москвы в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии.

«Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова», — добавил Песков.

Он отметил, что в программе пребывания Путина в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов.

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