17:31 (мск), источник: РИА Новости
Путин провел встречу с Асадом в Дамаске
ДАМАСК, 7 янв — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Дамаск, где встретился с президентом Сирии, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он рассказал, что из аэропорта глава государства направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал Башар Асад.
«Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны», — добавил Песков.
После этого состоялись двусторонние переговоры.
По словам Пескова, в ходе общения с Асадом Путин констатировал, что «на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности» пройдено огромное расстояние.
Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина за визит и выразил признательность за помощь Москвы в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии.
«Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова», — добавил Песков.
Он отметил, что в программе пребывания Путина в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов.