Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией

«Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой, соблюдая международное право и не будучи стесненными экстерриториальными финансовыми санкциями, которые являются сегодня первым препятствием для развития экономических отношений с Россией», — заявил Ле Мэр.
Кроме того, министр пообещал найти необходимое решение в «финансовой области», которое позволит не только добиться перезапуска отношений с Россией, но и избежать последствий санкций.
19 декабря комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019) с дополнительными санкциями против России.
9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа защита европейской энергетической безопасности. Документ должен подписать Трамп.
Российский МИД при этом заявил, что меры направлены на получение односторонних преимуществ Соединенными Штатами в ущерб интересам Европы в газовой сфере.
17 декабря оборонный бюджет был утвержден сенатом США.