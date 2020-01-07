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19:30 (мск), источник: Известия

Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 января.

Источник: РИА "Новости"

«Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой, соблюдая международное право и не будучи стесненными экстерриториальными финансовыми санкциями, которые являются сегодня первым препятствием для развития экономических отношений с Россией», — заявил Ле Мэр.

Кроме того, министр пообещал найти необходимое решение в «финансовой области», которое позволит не только добиться перезапуска отношений с Россией, но и избежать последствий санкций.

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19 декабря комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019) с дополнительными санкциями против России.

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа защита европейской энергетической безопасности. Документ должен подписать Трамп.

Российский МИД при этом заявил, что меры направлены на получение односторонних преимуществ Соединенными Штатами в ущерб интересам Европы в газовой сфере.

17 декабря оборонный бюджет был утвержден сенатом США.

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