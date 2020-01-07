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20:18 (мск), источник: ТАСС

В Белом доме заявили, что Сулеймани готовил убийство американских дипломатов и военных

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Иранский генерал Касем Сулеймани, убитый в Багдаде, планировал в ближайшее время произвести атаки на американских дипломатов и военных. С таким заявлением выступил во вторник утром в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Источник: AP 2019

«Президент [США Дональд Трамп] всегда открыто говорил о том, что его главной задачей является защита американских граждан, и разведданные, которые были в нашем распоряжении, информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни, — сказал О'Брайен. — Именно по этой причине президент санкционировал эту операцию, которая была успешно проведена военными Соединенных Штатов».

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Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном.

5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку «беспрецедентными санкциями».

Тегеран подтвердил гибель военного генерала Касема Сулеймани
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3 января© Ньюстюб
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