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19:57 (мск), источник: РИА Новости

Первая группа турецких военных прибыла в Ливию

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Командующий силами поддержки операции «Вулкан гнева» Насер Аммар заявил, что первая группа турецких военных уже прибыла в ливийскую столицу.

Источник: AP 2019

«Наши силы могут нанести большой урон ливийской армии после прибытия первой части турецких сил в Триполи», — цитирует его портал Afrigate News.

По его словам, у сил правительства национального согласия теперь есть возможность сбивать самолеты Ливийской национальной армии, которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар. Он добавил, что поддержка турецких войск дает возможность авиации ПНС проводить операции.

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«Отныне никаких комплиментов не будет», — заключил Аммар.

В воскресенье Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные выдвинулись в Ливию по просьбе руководителя правительства национального согласия Файеза Сараджа для «поддержки законных властей». Кроме того, стороны подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам, вызвавшие осуждение среди стран региона.

Евросоюз, Италия, Франция, Британия и Германия призвали Турцию прекратить внешнее вмешательство в ситуацию в Ливии.

Ливийский кризис

После убийства в 2011 году бывшего лидера Муаммара Каддафи Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке государства заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Сараджем.

Ситуация в Ливии вновь обострилась в середине весны прошлого года, когда армия Хафтара начала наступление на Триполи. Лояльные Переходному национальному совету вооруженные формирования приступили к ответной операции.

В декабре Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи. Накануне Ливийская национальная армия вошла и установила контроль над Сиртом — родиной Каддафи и одним из крупнейших городов в стране.

Москва не раз призывала стороны конфликта к прекращению боевых действий и возобновлению диалога для преодоления кризиса.

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19 декабря 2019© Ньюстюб
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