21:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Украинским гражданам с 2021 года усложнят правила въезда в ЕС
Граждане Украины с 2021 года должны будут проходить платную авторизацию для въезда в Шенгенскую зону, сообщает издание «Обозреватель».
Новые правила будут действовать в рамках принятого в ЕС закона, который направлен на усиление контроля на границах. Они распространяются не только на Украину, но и на другие страны, которые освободили от визовых требований. Среди них — Великобритания и Канада, отмечает издание.
Через год в ЕС будет запущена система Европейская система авторизации и информации о путешествии (ETIAS), в которой нужно будет проходить авторизацию.
Чтобы поехать в Шенгенскую зону, нужно будет заполнить
Стоимость обработки анкеты составит €7. Людям до 18 лет и старше 70-ти услуга будет предоставляться бесплатно.
Сейчас для граждан Украины, которые совершают поездки в ЕС на срок до 90 дней, действует безвизовый режим.