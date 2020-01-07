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21:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Украинским гражданам с 2021 года усложнят правила въезда в ЕС

Граждане Украины с 2021 года должны будут проходить платную авторизацию для въезда в Шенгенскую зону, сообщает издание «Обозреватель».

Источник: РИА "Новости"

Новые правила будут действовать в рамках принятого в ЕС закона, который направлен на усиление контроля на границах. Они распространяются не только на Украину, но и на другие страны, которые освободили от визовых требований. Среди них — Великобритания и Канада, отмечает издание.

Через год в ЕС будет запущена система Европейская система авторизации и информации о путешествии (ETIAS), в которой нужно будет проходить авторизацию.

Чтобы поехать в Шенгенскую зону, нужно будет заполнить онлайн-анкету за 96 часов до вылета, предоставить необходимые данные и ответить на несколько вопросов: например, о состоянии здоровья, прошлых поездках в ЕС.

Стоимость обработки анкеты составит €7. Людям до 18 лет и старше 70-ти услуга будет предоставляться бесплатно.

Сейчас для граждан Украины, которые совершают поездки в ЕС на срок до 90 дней, действует безвизовый режим.

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