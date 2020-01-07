22:45 (мск), источник: Коммерсантъ
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в
Reuters отмечает, что в соответствии с российским законодательством медицинские учреждения должны сообщать о боевых травмах у пациентов. Это нужно, чтобы провести расследование о незаконном участии в вооруженном конфликте в качестве наемника.
Один из бывших бойцов «ЧВК Вагнера» рассказал агентству, что клиника оказывает помощь наемникам как минимум с 2016 года. Сам он проходил там лечение после травмы, полученной в Сирии. С ним в той же клинике были пять или шесть наемников. Лечение было бесплатным.
Глава клиники Владислав Баранов (вероятно, имеется в виду гендиректор группы клиник «СОГАЗ Медицина») отказался комментировать эту информацию. «Забудьте о наших клиниках, это мой вам совет», — сказал господин Баранов.
Кремль неоднократно отрицал, что российские наемники участвуют в вооруженных конфликтах за границей по поручению властей.