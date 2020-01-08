00:54 (мск), источник: Интерфакс
Путин на встрече с Асадом констатировал обострение ситуации на Ближнем Востоке
Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин констатирует обострение ситуации на Ближнем Востоке.
«Мы с вами договаривались, что увидимся, не откладывая в долгий ящик. Есть о чем поговорить. Имею ввиду и ситуацию, которая развивается в Сирийской Арабской Республике, и вообще в целом в регионе. Мы видим, что она, к сожалению, в регионе обостряется», — сказал Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом.
Говоря о Сирии, Путин отметил усилия Асада и совместные действия, благодаря которым ситуация в республике кардинально поменялась.
Ситуация не просто кардинально поменялась, фактически мы являемся свидетелями восстановления сирийской государственности, Сирии как государства, целостной страны.
При этом Путин отметил: «Но проблем ещё очень много: на Севере страны, и на Востоке, на Северо-западе».
«Но что меня порадовало, когда ехали сейчас по Дамаску — жизнь возрождается, много транспорта на улице магазины работают, кафе», — заметил президент РФ.
Путин отметил, что еще много предстоит сделать с точки зрения восстановления сирийской экономики. «Рад возможности встретиться с вами», — сказал в заключении своей речи президент РФ.
Видеозапись встречи Путина и Асада опубликована на