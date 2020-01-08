Пелоси призвала Трампа прекратить провокации против Ирана

«Внимательно следим за ситуацией после бомбардировок американских войск в Ираке. Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в том числе прекратить ненужные провокации со стороны администрации, и потребовать, чтобы Иран прекратил насилие. Америка и весь мир не могут позволить себе войну», — написала госпожа Пелоси в Twitter.
Напомним, в ночь на 3 января в результате авиаудара США по району возле аэропорта Багдада был убит командующий иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Иран пообещал в отместку дать «сокрушительный ответ» США. Первым шагом Тегерана стало сокращение обязательств по ядерной сделке 5 января.
Кроме того, парламент Ирана принял законопроект, согласно которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями.
Сегодня Иран атаковал военные объекты коалиционных сил США в Ираке. Как сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман, было выпущено более десятка ракет по двум военным базам в Асаде и Эрбиле. Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). В заявлении говорится, что Иран начал операцию под названием «Мученик Сулеймани» в ответ на убийство командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.