Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как похудеть после новогодних праздниковПочему на праздниках люди съедают в два раза больше обычного и как без вреда для здоровья провести застолье
Фоторепортажи
10В центре Москвы произошла стрельба
8Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
10:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Американских военных в Ираке предупредили о ракетном ударе Ирана

Американский военный контингент в Ираке был оповещен о запуске ракет с территории Ирана с помощью специальной системы. Об этом сообщается в расследовании телеканала NBC.

Источник: AFP 2019

В систему оповещения о ракетных пусках по всему миру входят спутники, радиолокационные станции, а также «секретный объект», расположенный в штате Мэрилэнд и управляемый Агентством национальной безопасности США. Эту информацию также подтвердил бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки.

Объект в Мэрилэнде был создан еще во времена холодной войны. Он работает и сейчас.

В ночь на среду, 8 января, Иран выпустил более десятка ракет по американским военным объектам в Ираке, в том числе по авиабазе. В Тегеране заявили, что в результате погибли 80 человек, Вашингтон пока не озвучивал данные о пострадавших. ответ на убийство в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

Читайте также

Следите за развитием темы Войска США убили иранского генерала
 Главные утраты 2019 года
Названо главное достижение Путина за 20 лет
Названа причина крушения украинского самолета в Иране
IKEA выплатит 46 млн долларов за убитого комодом ребенка
Пелоси призвала Трампа прекратить провокации против Ирана
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Мария Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open
Умер парикмахер Жак Дессанж
Здоровье
Умирая, Андрей Павленко дал наставление другим онкобольным Врачу был 41 год.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Когда кончаются «Елки»: 30 новых комедий для веселых каникул Когда все новогодние фильмы пересмотрены уже не по одному разу, подборка свежих и веселых комедий поможет вам не растерять заряд праздничного настроения до конца каникул (и даже дольше)
Горячие темы на Авто
Закон о том, кому и как нельзя толковать историю 215
Пенсионерам теперь нельзя работать? 201
Плазма как элемент интерьера. 138
Снова повышение цен 109
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Противостояние сына и мужа 342
И снова о нашей медицине 175
Дала подруге платье на новый год 105
Кто реально вышел на работу в 3 с окончанием декрета? 95
Леди
Лопез, Хайек, Энистон: лучшие наряды «Золотого глобуса» Звезды блистали на красной дорожке в Голливуде
Дом
«Семья» из 500 человек сняла особняк и разгромила его
Дом с нуля: проект загородного коттеджа для семьи
7 частых проблем, с которыми сталкивается каждый путешественник
Страна солнца: как выглядит самое загадочное место Чечни?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь