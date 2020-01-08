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16:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Яков Кедми: Иран не хочет войны с США. Они за нее заплатят большую цену

Израильский политолог уверен, что Вашингтон и Тегеран сядут за стол переговоров.

Источник: AFP 2019

Ждать ли нам большой войны после ракетного удара Ирана по военным базам США? Как американцы ответят на месть Тегерана? Об этом «КП» рассказал известный израильский политолог Яков Кедми.

Версия № 1: Америка и Иран сядут за стол переговоров

— Ответ Ирана был слабее, чем опасались: 15 примитивных ракет, которые выпустили по американским базам. Они не принесли почти никакого ущерба, — сказал «КП» Кедми. — Ожидалось, что все будет страшнее. Иран не перегнул палку, не хотел провоцировать американцев на сильный ответный удар. Думаю, что все ограничится только этим. Мол, обменялись любезностями и закончим с этим. Теперь все карты в руках США.

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Может, они решат: Иран успокоил свою общественность, войны дальше не нужно. Действия иранцев говорят, что они хотят переговоров. А истерика крики — мы привыкли к этому на Ближнем Востоке. Так принято у нас охранять личный престиж и лицо.

Версия № 2: Американцы нанесут мощный ответ

— Надо смотреть, какой силы будет этот удар от американцев, — отметил Кедми. — Если он будет чисто символический, как у Иранцев, значит, они тоже хотят сохранить престиж. Так было с ударом по Сирии — ракеты были выпущены в «молоко». Это может быть продолжение обменом любезностями. Но всегда может быть что-то серьезное. Значит, будут ракетные удары с большими жертвами. Однако Иран не хочет войны с США. Они за нее заплатят большую цену.

Трамп своими действиями показал, что в случае войны руководство корпуса Стражей исламской революции будет отвечать своей головой за каждого убитого. Да и ответить Ирану особо нечего.

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