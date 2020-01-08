19:57 (мск), источник: ТАСС
Трамп: США вводят новые жесткие экономические санкции в отношении «иранского режима»
Они останутся в силе до тех пор, пока Тегеран не изменит свое поведение, заявил президент США.
ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Вашингтон вводит новые жесткие экономические санкции в отношении Тегерана. Об этом президент США Дональд Трамп объявил в среду, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам.
«По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение», — сказал американский лидер.
Граждане Соединенные Штатов не пострадали в результате ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке, а самим объектам был нанесен лишь минимальный ущерб, добавил Трамп.
«Ни один американец не пострадал в результате совершенного вчера вечером нападения со стороны иранского режима. Потерь среди личного состава нет, все наши военнослужащие в безопасности, и лишь минимальный ущерб нанесен нашим военным базам», — сказал он.
«Убитых не было ни среди американцев, ни среди иракцев», — отметил американский лидер. По его словам, это стало результатом хорошей работы системы раннего оповещения.