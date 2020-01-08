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21:48 (мск), источник: ТАСС

«Мы готовы принять мир». Заявление Трампа в ответ на атаку Ирана в 10 предложениях

Обращение президента США к нации длилось 9 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.

1. Американцы и иракцы не пострадали в результате ракетного удара Ирана, никто не погиб, ущерб инфраструктуре нанесен минимальный.

2. Система раннего предупреждения сработала отлично, она своевременно сообщила об атаке.

3. Иранского генерала Касема Сулеймани нужно было нейтрализовать давным-давно.

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4. Тегеран должен отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма.

5. США вводят новые жесткие санкции в отношении «иранского режима».

6. Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном, а России и Европе отказаться от действующей.

7. США просят НАТО начать играть более активную роль на Ближнем Востоке.

8. У США есть «большие и мощные» ракеты, ведется работа над гиперзвуковыми ракетами.

9. Сейчас США сильнее, чем когда-либо в истории.

10. Вашингтон готов к миру с Тегераном.

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