02:53 (мск), источник: Ведомости
Ответ Трампа на ракетный удар Ирана оказался мягче ожидаемого
Президент США грозит Тегерану новыми санкциями, но воевать с ним пока не планирует.
В результате иранского ракетного удара по американским объектам в Ираке, нанесенного утром 8 января, не погибли ни американцы, ни иракцы. Об этом заявил в среду вечером президент США Дональд Трамп в специальном обращении к нации. Похвалив хорошую работу систем предупреждения о ракетном нападении, он добавил: «Иран, похоже, отступает, что хорошо для всех заинтересованных сторон и очень хорошо для всего мира».
Вместе с тем Трамп снова повторил свои прежние обвинения в адрес Тегерана, заявив, что Иран дестабилизирует обстановку в регионе и стремится к созданию ядерного оружия.
И хотя затем президент США заверил, что американские военные готовы ко всему, а американские ракеты — самые большие и совершенные в мире, закончил он свое обращение вполне мирно, призвав иранское руководство изменить свою политику и даже предложив ему объединить усилия для борьбы с ИГИЛ (запрещено в России).
Иранская ракетная атака на объекты США в Ираке состоялась в ночь на среду в ответ на уничтожение американцами 3 января вблизи Багдада генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, курировавшего зарубежные операции Ирана. Тегеран пообещал дать на эту «агрессию» военный ответ и уведомил об этом Совет безопасности ООН.
Большинство из 22 выпущенных иранцами ракет были твердотопливными тактическими Fateh-110, говорит эксперт Российского совета по международным отношениям Александр Ермаков. Было использовано и несколько жидкостных ракет Qiam с дальностью до 800 км, отделяемой головной частью и достаточно высокой точностью, которую иранцы продемонстрировали в ходе удара по целям ИГИЛ в Сирии в 2017 г., продолжает эксперт. В целом можно считать, что иранский удар нанес американцам минимальный ущерб, считает Ермаков: этому поспособствовало и то, что иранцы предупредили о готовящемся ударе иракское руководство, а следовательно, опосредованно и самих американцев. Похоже, этот удар был прежде всего «месседжем» и акцией для внутреннего употребления, предполагает эксперт: «Смотрите, ваши объекты уязвимы, мы можем нанести достаточно точные и неотразимые ракетные удары по ним». В условиях практически полного отсутствия средств противоракетной обороны на объектах в Ираке (американские комплексы Patriot и THAAD прикрывают только базы США в странах Персидского залива, которые раньше считались приоритетными целями Ирана) это действительно так.
Известно, что Иран в последние годы работал над повышением точности своих ракет, говорит источник в российской оборонной промышленности. Но пока слишком мало информации, чтобы понять, идет ли речь о сознательном промахе или о технических проблемах самих ракет, считает собеседник «Ведомостей».
С военной точки зрения очевидно, что иранский удар — это результат политического решения руководства страны, которое, возможно, предусматривало именно ограниченный ответ на убийство генерала Сулеймани, минимизирующий ущерб и неравноценный по значению американскому удару, согласен главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Впрочем, ситуация остается сложной, и, даже если «лестница эскалации», вызванная убийством Сулеймани, не приведет к самым тяжелым последствиям, нельзя забывать о судьбе иранской ядерной программы, напоминает руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов. На днях Тегеран заявил, что больше не связывает себя ограничениями на обогащение урана, предусмотренными «ядерной сделкой», которую Трамп разорвал в 2018 г.
И на такой удар, по его мнению, Иран должен будет отвечать очень агрессивно и жестко, а в эту вторую «лестницу эскалации» будут втянуты и США.
Эскалация конфликта США и Ирана тревожна для рынка нефти и для мировой экономики в целом, но происходящее вряд ли приведет к полномасштабной региональной войне, полагает гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев:
У Ирана и Ирака нет ресурсов для длительного военного конфликта, а администрации Белого дома война в предвыборный год грозит непредсказуемыми последствиями.
Это означает, что полного прекращения поставок нефти из Персидского залива не произойдет, но в цене нефти будет геополитическая премия, что может вывести котировки в диапазон $70−75 за баррель, а в случае военной эскалации цена нефти превысит $100, прогнозирует эксперт.
Эскалация конфликта без открытой полномасштабной войны повлияет на финансовые потоки России через цены на нефть, объясняет главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. Ситуация с Ираном на руку рублю в краткосрочной перспективе: рост среднегодовой цены барреля нефти на $1 увеличивает годовые доходы бюджета примерно на $1,8−2 млрд (110−120 млрд руб. при текущем курсе), а годовой профицит текущего счета увеличивается на $3−3,5 млрд, рассуждает эксперт.
Российская экономика уже сильно изолирована от мировой и конфликт США с Ираном мало на нее повлияет, уверен директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин:
Основное влияние — через цену на нефть — вряд ли будет существенным: по большей части конфликт уже заложен в котировки, так как противостояние двух стран началось давно. Иран уже сильно сократил экспорт нефти, и потенциал для дальнейшего сокращения небольшой.
При сокращении экспорта из Ирана его наращивают США и Ирак, компенсируя возможную нехватку нефти, добавляет эксперт.
Долгосрочных последствий от эскалации конфликта может и не быть, полагает главный экономист
Рост цен на нефть — это, конечно, положительный для России фактор, но бегство инвесторов от риска неизбежно скажется и на российском рынке, предупреждает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Инвесторы уже переходят в безопасные активы: золото, иену, швейцарские франки. К тому же Россия сотрудничает с Ираном и вполне может поддержать его, что усилит противостояние с США.
«Наш базовый прогноз — рубль в среднем по году будет торговаться около 65 за доллар (плюс/минус 2 руб.), а нефть — в районе $75 за баррель», — заключает Тихомиров.
Алексей Никольский, Елена Мухаметшина, Анна Холявко