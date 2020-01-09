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03:50 (мск), источник: Известия

Генсек ООН поприветствовал заявление Трампа по Ирану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа по конфликту с Ираном и оценивает его как шаг к деэскалации. Об этом в среду, 8 января, заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Источник: Reuters

«Мы приветствуем любые заявления, демонстрирующие движение от эскалации и прямой конфронтации», ― цитирует его ТАСС.

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Ранее в этот день Трамп во время телеобращения заявил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном, и выразил надежду на то, что у республики будут «гармоничные» отношения с остальными странами, отмечает агентство.

Американский лидер заявил, что в результате ударов Ирана американцы не пострадали. Авиабазам был нанесен минимальный ущерб. США продолжают изучать возможные варианты ответа Ирану, а также введут дополнительные санкции в отношении государства, добавил он.

В ночь на 8 января с территории Ирана Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле были выпущены 15 баллистических и крылатых ракет, 11 из которых попали в цель.

По информации иранских СМИ, атака стала местью за смерть генерала Касема Сулеймани, который был убит в ходе операции ВВС США в Багдаде 3 января. Вашингтон считал Сулеймани причастным к нападению на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

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