Генсек ООН поприветствовал заявление Трампа по Ирану

«Мы приветствуем любые заявления, демонстрирующие движение от эскалации и прямой конфронтации», ― цитирует его ТАСС.
Ранее в этот день Трамп во время телеобращения заявил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном, и выразил надежду на то, что у республики будут «гармоничные» отношения с остальными странами, отмечает агентство.
Американский лидер заявил, что в результате ударов Ирана американцы не пострадали. Авиабазам был нанесен минимальный ущерб. США продолжают изучать возможные варианты ответа Ирану, а также введут дополнительные санкции в отношении государства, добавил он.
В ночь на 8 января с территории Ирана Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле были выпущены 15 баллистических и крылатых ракет, 11 из которых попали в цель.
По информации иранских СМИ, атака стала местью за смерть генерала Касема Сулеймани, который был убит в ходе операции ВВС США в Багдаде 3 января. Вашингтон считал Сулеймани причастным к нападению на американское посольство в Багдаде 31 декабря.