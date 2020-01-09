Заявление Дональда Трампа по ситуации с Ираном

Наша великая американская армия готова ко всему. Иран, по-видимому, отступает, это хорошо для всех участвующих сторон и очень хорошо для мира. Нет потерь ни среди американцев, ни среди иракцев благодаря принятым мерам предосторожности, распределению сил и системам раннего обнаружения, которые сработали очень хорошо. Я выражаю признательность невероятному мастерству и храбрости американских мужчин и женщин в форме.
Слишком долго, с самого 1979 года, если быть точным, страны мира терпели разрушительное и дестабилизирующее поведение Ирана на Ближнем Востоке и за его пределами. Эти дни прошли.
Иран был ведущим спонсором терроризма, и его стремление к ядерному оружию угрожает всему цивилизованному миру. Мы никогда не допустим этого.
На прошлой неделе мы предприняли решительное действие, чтобы остановить беспощадного террориста, угрожавшего жизням американцев. По моему распоряжению войска Соединенных Штатов уничтожили главного террориста в мире — Касема Сулеймани. Будучи главой сил «Кудс», Сулеймани лично ответственен за некоторые из худших злодеяний.
Он тренировал армии террористов, в том числе «Хезболлу», наносил террористические удары по гражданским целям. Он разжигал кровавые гражданские войны по всему региону. Он жестоко поразил и убил тысячи американских солдат, в том числе устанавливая дорожные фугасы, которые калечат и расчленяют своих жертв. Сулеймани руководил недавними атаками на американский личный состав в Ираке, в ходе которых были тяжело ранены четверо американских военнослужащих и один американец был убит. И он организовал жестокое нападение на американское посольство в Багдаде. В последние дни он планировал новые атаки на американские цели. Но мы остановили его. Руки Сулеймани запятнаны и американской, и иранской кровью. Его нужно было уничтожить уже давно.
Убрав Сулеймани, мы направили мощное послание террористам: если вам дорога ваша жизнь, не угрожайте жизням наших людей.
Так как мы продолжаем рассматривать варианты в ответ на иранскую агрессию, США немедленно введут дополнительные суровые экономические санкции против иранского режима.
Эти мощные санкции будут сохраняться до тех пор, пока Иран не изменит поведение. Только за последние месяцы Иран захватил суда в международных водах, нанес ничем не спровоцированный удар по Саудовской Аравии и сбил два американских беспилотника.
Враждебные действия Ирана существенно возросли со времен глупой ядерной сделки с Ираном, подписанной в 2013 году, и они получили $150 млрд, не говоря о 1,8 млрд наличными. Вместо того чтобы сказать спасибо США, они скандировали «Смерть Америке». Фактически они скандировали «Смерть Америке» в день, когда было подписано соглашение.
Потом Иран перешел к разгулу террора, финансируемому на деньги от сделки, и разжег ад в Йемене, Сирии, Ливане, Афганистане и Ираке. Ракеты, выпущенные прошлой ночью по нам и нашим союзникам, были оплачены на деньги, которые сделала доступными им прошлая администрация. Режим также жестче стал контролировать собственную страну. Совсем недавно 1500 человек были убиты во многих протестах, которые проходили по всему Ирану.
Совершенно дефектный СВПД в любом случае скоро истекает и дает Ирану ясный и быстрый путь к ядерному прорыву.
Иран должен отказаться от своих ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма. Пришло время Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю признать эту реальность. Сейчас они должны отказаться от остатков сделки с Ираном, или СВПД.
И мы все должны работать вместе над заключением такой сделки с Ираном, которая сделает мир более безопасным и спокойным местом.
Мы также должны заключить сделку, которая позволит Ирану процветать и благоденствовать и извлекать выгоду из своего огромного неиспользованного потенциала. Иран может быть великой страной. Мир и стабильность не могут воцариться на Ближнем Востоке, пока Иран продолжает разжигать насилие, беспорядки, ненависть и войну. Цивилизованный мир должен направить иранскому режиму ясное и единое послание: мы больше не будем терпеть вашу кампанию террора, убийства, кровопролития. Мы этого больше не позволим.
Сегодня я собираюсь попросить НАТО стать более вовлеченным в процесс на Ближнем Востоке. В последние три года под моим руководством наша экономика стала сильнее, чем когда бы то ни было, и Америка достигла энергетической независимости. Эти исторические достижения оттеняют наши стратегические приоритеты — это достижения, которые никто не считал возможными, — и варианты на Ближнем Востоке стали доступны. Мы сейчас производитель нефти и природного газа номер один в мире. Мы независимы, и мы не нуждаемся в ближневосточной нефти.
Американская армия полностью перестроена при моей администрации, это стоило $2,5 трлн. Наши ракеты большие, мощные, точные, летальные и быстрые. В процессе производства находится много-много сверхзвуковых ракет.
Тот факт, что у нас есть эта великая армия и вооружение, однако, не значит, что мы должны их использовать. Мы не хотим их использовать.
Американская сила, как военная, так и экономическая, лучшее средство сдерживания.
Три месяца назад, после уничтожения на 100% ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ.— «Ъ») и их территориального халифата, мы убили дикого лидера ИГИЛ, аль-Багдади, который нес ответственность за многие смерти, в том числе массовые обезглавливания христиан, мусульман и всех, кто стоял на его пути. Он был монстром. Аль-Багдади пытался восстановить халифат и потерпел неудачу. Десятки тысяч бойцов ИГИЛ были убиты или захвачены при моей администрации. ИГИЛ — природный враг Ирана. Разрушение ИГИЛ — благо для Ирана. И мы должны работать вместе над этим и другими общими приоритетами.
Наконец, к народу и лидерам Ирана: мы хотим, чтобы у вас было будущее и великое будущее, которое вы заслуживаете, процветание дома в гармонии с другими странами мира.
США готовы поддержать мир с теми, кто хочет этого.
Я хочу поблагодарить вас, и, Боже, благослови Америку. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.