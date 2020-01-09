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09:14 (мск), источник: Lenta.Ru

В Иране поставили условие для возвращения ядерной сделки

Тегеран готов вести переговоры по аспектам договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в случае, если Вашингтон вернется в соглашение. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в беседе с ТАСС.

Источник: AFP 2019

«Для США лучше вернуться в СВПД и вернуться к переговорам», — заявил собеседник агентства. В этом случае, отметил он, Иран готов к дискуссии.

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5 января Иран сообщил об окончательном отказе от договоренностей по СВПД по своей атомной программе и дальнейшая деятельность в этой области не будет иметь никаких ограничений. Позже Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не желает обладать ядерным оружием.

Решение отказаться от договоренностей по СВПД произошло после гибели в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. Приказ на уничтожение генерала был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан в 2015 году Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германии. Тогда иранская сторона отказалась от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций. В 2018 году президент США Дональд Трамп сообщил о выходе Вашингтона из сделки и возобновлении ограничительных мер в отношении Ирана, в которые в частности входит запрет на торговлю нефтью.

Следите за развитием темы Ядерная сделка и санкции против Ирана
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