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10:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Белорусам упростили визовый режим с ЕС

Белоруссия и Европейский Союз подписали соглашение об упрощении визового режима. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел республики.

Источник: AP 2019

Согласно документу, для граждан Белоруссии уменьшен срок рассмотрения заявления на визу, а визовый сбор снижен до 35 евро.

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Некоторые категории путешественников смогут получать многократные визы с более длительным сроком действия при меньшем количестве предоставляемых для подтверждения цели поездки документов.

О том, что белорусская сторона завершила все внутригосударственные процедуры по подготовке к визовому соглашению, сообщалось 20 сентября 2019 года. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.

В июле этого года Лукашенко призвал ЕС укреплять двусторонние отношения. Белорусский лидер заявил, что в последние годы совместные проекты Белоруссии и ЕС развиваются наиболее эффективно, и поблагодарил европейские структуры за инвестиционную помощь стране. «Это нужно не только белорусам, но и европейцам», — подытожил глава республики.

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