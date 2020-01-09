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10:53 (мск), источник: РИА Новости

В ДНР пообещали рост зарплат до уровня Ростовской области к 2022 году

ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о повышении зарплат бюджетников и пенсий до уровня Ростовской области к 1 января 2022 года.

Источник: РИА Новости

«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации. С учетом уже начавшейся подготовительной работы процесс должен быть завершен к 1 января 2022 года», — говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте главы ДНР.

Пушилин пояснил, что повышение будет производиться в три этапа: с 1 января 2021 года; с 1 июля 2021 года; с 1 января 2022 года. В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы — на 28%, а государственных служащих — на 18%.

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