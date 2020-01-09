12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Что произошло за новогодние праздники
Главные события, которые произошли с 1 по 8 января и которые вы могли пропустить.
США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. В ночь на 3 января в результате авиаудара погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани. Приказ о его ликвидации отдал лично президент США Дональд Трамп. В давке на похоронах генерала погибло более 50 человек.
5 января умер 41-летний хирург-онколог Андрей Павленко. Весной 2018 года он узнал о том, что болен раком желудка. Тогда же он решил публично рассказывать обо всех этапах лечения онкологических заболеваний в России и о том, как борется с болезнью.
Иран нанес ракетные удары по американским военным объектам в Ираке. Тегеран назвал атаки ответом на убийство генерала Сулеймани. Власти Ирана сообщили о 80 погибших военных США в результате атаки, Трамп же заявил об отсутствии жертв среди американцев.
Утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), жертвами катастрофы стали 176 человек. Точные причины гибели лайнера пока не установлены.
В Австралии продолжаются крупнейшие за последние несколько лет лесные пожары. Растительность уничтожена на территории около 10 миллионов гектаров. По данным ученых, с сентября 2019 года в результате пожаров погибло более миллиарда животных.
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток». Президенты России и Турции провели официальную церемонию ввода в эксплуатацию газопровода, поставки по которому начались 1 января 2020 года.
Молодежная сборная России по хоккею со счетом 3:4 проиграла Канаде в финале чемпионата мира (U-20). Пока шла решающая игра, телеканал «Матч ТВ» транслировал финал молодежного ЧМ 2011 года, в котором российские хоккеисты обыграли канадцев со счетом 5:3. Подвох заметили не все телезрители.