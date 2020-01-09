14:55 (мск), источник: РИА Новости
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
СУХУМ, 9 янв — РИА Новости. Протестующие штурмуют администрацию президента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости.
Штурм начался около 13:00 мск. Митингующие выломали дверь и пытаются ворваться в здание.
Они также выбили окно рядом с дверью и пытаются через него проникнуть внутрь.
Сейчас на площади собрались около 500 человек, включая силовиков.
Одним из инициаторов митинга стал Ахра Авидзба, ранее требовавший отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.
Ранее Абхазский кассационный суд перенес на 9 января рассмотрение жалобы