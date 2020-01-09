15:19 (мск), источник: RNS
Протестующие прорвались в здание администрации президента Абхазии
В абхазском Сухуме митингующие прорвались в здание администрации президента Абхазии, сообщает «Sputnik Абхазия».
«Часть участников акции у Администрации президента Абхазии прорвалась через парадные двери внутрь здания, передает корреспондент Sputnik с места событий», — пишет агентство.
Отмечается, что протестующие сломали двери здания. На месте событий происходят локальные стычки между стражами порядка и участниками акции протеста.
Протесты начались после решения кассационного суда перенести на 9 января рассмотрение жалобы
11 сентября Квициния обратился в Верховный суд с иском о признании недействительными результатов президентских выборов в республике, на которых он уступил во втором туре действующему главе государства Раулю Хаджимбе.
По мнению политика, выигравшим выборы президента может считаться тот, кто во втором туре набрал больше голосов, чем было в сумме отдано за оппонента и «против всех». При этом агентство, ссылаясь на местное законодательство, отмечает, что в законе четко не прописано, каким образом определяется победитель второго тура президентских выборов.
20 сентября иск был отклонен, и Квициниа подал кассационную жалобу на решение Верховного суда.
Второй тур выборов президента Абхазии состоялся 8 сентября. По его итогам главой государства стал действующий лидер республики Рауль Хажимба. За него было отдано 47,38% голосов, а за его оппонента Алхаса Квициниа — 46,19% голосов. 10 сентября президент России Владимир Путин направил Раулю Хаджимбе поздравление с переизбранием на должность.