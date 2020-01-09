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15:19 (мск), источник: RNS

Протестующие прорвались в здание администрации президента Абхазии

В абхазском Сухуме митингующие прорвались в здание администрации президента Абхазии, сообщает «Sputnik Абхазия».

«Часть участников акции у Администрации президента Абхазии прорвалась через парадные двери внутрь здания, передает корреспондент Sputnik с места событий», — пишет агентство.

Отмечается, что протестующие сломали двери здания. На месте событий происходят локальные стычки между стражами порядка и участниками акции протеста.

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Протесты начались после решения кассационного суда перенести на 9 января рассмотрение жалобы экс-кандидата в президенты и лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии на отказ Верховного суда признать недействительными итоги второго тура выборов. Партии «Амцахара» и «Единая Абхазия» призвали граждан выйти на митинг к зданию Верховного суда 9 января.

11 сентября Квициния обратился в Верховный суд с иском о признании недействительными результатов президентских выборов в республике, на которых он уступил во втором туре действующему главе государства Раулю Хаджимбе.

По мнению политика, выигравшим выборы президента может считаться тот, кто во втором туре набрал больше голосов, чем было в сумме отдано за оппонента и «против всех». При этом агентство, ссылаясь на местное законодательство, отмечает, что в законе четко не прописано, каким образом определяется победитель второго тура президентских выборов.

ЦИК провел консультации с представителями избирательных штабов и решил отдать победу тому, кто наберет большинство простых голосов.

20 сентября иск был отклонен, и Квициниа подал кассационную жалобу на решение Верховного суда.

Второй тур выборов президента Абхазии состоялся 8 сентября. По его итогам главой государства стал действующий лидер республики Рауль Хажимба. За него было отдано 47,38% голосов, а за его оппонента Алхаса Квициниа — 46,19% голосов. 10 сентября президент России Владимир Путин направил Раулю Хаджимбе поздравление с переизбранием на должность.

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