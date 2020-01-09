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17:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Митингующие заняли здание администрации президента Абхазии

В Абхазии участники акции протеста, не признающие итоги президентских выборов, захватили здание администрации главы частично признанной республики в центре Сухума. Ранее МВД сообщало, что ворвавшихся в здание выдворили.

Источник: РИА "Новости"

Один из организаторов митинга Ахра Авидзба сообщил «Sputnik Абхазия», что главное требование участников акции протеста — проведение новых выборов.

«Парламент Абхазии должен назначить дату новых выборов президента», — сказал Авидзба. Митингующие сообщили, что президент Рауль Хаджимба покинул администрацию. Сам Хаджимба заявил «Интерфаксу», что продолжает исполнять свои обязанности и не намерен никуда скрываться. «Я нахожусь в Сухуми на рабочем месте в здании органов госвласти», — приводит агентство слова Рауля Хаджимбы.

Представители «Блока оппозиционных сил» направились в парламент Абхазии, где должны встретиться со спикером Валерием Кварчией. В эфире Абхазского телевидения сообщили, что Совет безопасности республики собирается на срочное заседание. Посольство России в Абхазии сообщило, что обстановка в столице республике, за исключением центра города, остается в целом стабильной. Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов.

Ранее в администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы сочли попыткой госпереворота действия сторонников оппозиции, пытающихся штурмовать здание администрации в Сухуме.

Напомним, в ходе второго тура выборов в Абхазии с минимальным перевесом победил действующий президент Рауль Хаджимба. Оппозиция подавала в суд, пытаясь оспорить результаты голосования, но проиграла. Сегодня, 9 января, Верховный суд Абхазии решил повторно рассмотреть жалобу оппозиционного кандидата в президенты Алхаса Квицинии на итоги выборов.

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