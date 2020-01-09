18:56 (мск), источник: Интерфакс
Лукашенко назвал ненормальной ситуацию с ценами на российский газ для Белоруссии
Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение
«75 лет Великой Победы (в Великой Отечественной войне — ИФ). Все горлопаним, где только возможно — и в России, и в Беларуси. Но “Газпром” сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально», — заявил Лукашенко, выступая в четверг на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп». Президента цитирует госагентство «БелТА».
Пока Минск и Москва договорились о поставках газа в течение некоторого времени на прежних условиях. «Когда мы в 2011 году шли на продажу “Белтрансгаза” (компания была продана “Газпрому” за $5 млрд в течение 4 лет — ИФ), была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу.
Ранее в Минэнерго Белоруссии сообщили, что цена поставок российского газа в республику в первые два месяца наступившего года сохранится на прошлогоднем уровне и составит $127 за 1 тыс. кубометров. Переговоры о поставках газа в настоящее время продолжаются, также сообщали в ведомстве.
В Минэнерго пояснили, что соответствующие договоренности были достигнуты 31 декабря 2019 года на встрече посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко, министра энергетики республики Виктора Каранкевича с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. По итогам встречи стороны подписали протокол между правительством Белоруссии и «Газпромом», в котором оговаривается цена газа для Минска в
Ранее сообщалось, что 31 декабря вечером «Газпром» сообщил о подписании протокола о ценах на газ на
Между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» действовали контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики до конца 2019 года.
В 2019 году республика получала газ по $127 за тысячу кубометров. Цена на газ для Минска в 2018—2019 годах была утверждена межправсоглашением. Таким образом, в соответствии с достигнутыми 31 декабря договоренностями, текущая цена поставок газа для Белоруссии — $127 за тысячу кубометров — сохранится в течение
Минск в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Однако российская сторона настаивает, что забегать со снижением цен на газ для Белоруссии в условиях незавершенности союзного строительства было бы ошибочно. По информации Лукашенко, Россия хочет повысить стоимость газа для республики в 2020 году до $152 за 1 тыс. кубометров.
В минувший вторник состоялся почти часовой разговор президентов России и Белоруссии, в ходе которого детально обсуждалось согласование конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья.