Президент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения

«Как гарантом конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства», — говорится в обращении президента по итогам заседания Совета безопасности.
Хаджимба отметил, что силовые структуры страны переведены на усиленный режим несения службы.
Также Хаджимба сообщил «Интерфаксу», что продолжает исполнять свои обязанности и не намерен никуда скрываться. «Я нахожусь в Сухуме на рабочем месте в здании органов госвласти», — сказал он. Пресс-служба президента Абхазии заявила агентству, что «Рауль Хаджимба в настоящее время находится на государственной даче в Сухуме». Один из организаторов протестной акции Ахра Авидзба утверждает, что Хаджимба покинул здание администрации.
Напомним, в ходе второго тура выборов в Абхазии с минимальным перевесом победил Хаджимба. Оппозиция подавала в суд, пытаясь оспорить результаты голосования, но проиграла. Сегодня, 9 января, Верховный суд Абхазии решил повторно рассмотреть жалобу оппозиционного кандидата в президенты Алхаса Квицинии на итоги выборов.
Сегодня около тысячи человек вышли на акцию протеста с требованием признать незаконными итоги президентских выборов. Участники акции захватили здание администрации президента Абхазии в центре Сухума. Протестующие требуют проведения новых выборов. Посольство России в Абхазии рекомендовало россиянам, находящимся в Сухуме, избегать места протестов.