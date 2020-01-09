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19:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение. Его заявление связано с протестами оппозиции и захватом здания администрации президента в Сухуме. Хаджимба призвал жителей страны сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Источник: РИА "Новости"

«Как гарантом конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства», — говорится в обращении президента по итогам заседания Совета безопасности.

Хаджимба отметил, что силовые структуры страны переведены на усиленный режим несения службы.

Также Хаджимба сообщил «Интерфаксу», что продолжает исполнять свои обязанности и не намерен никуда скрываться. «Я нахожусь в Сухуме на рабочем месте в здании органов госвласти», — сказал он. Пресс-служба президента Абхазии заявила агентству, что «Рауль Хаджимба в настоящее время находится на государственной даче в Сухуме». Один из организаторов протестной акции Ахра Авидзба утверждает, что Хаджимба покинул здание администрации.

Напомним, в ходе второго тура выборов в Абхазии с минимальным перевесом победил Хаджимба. Оппозиция подавала в суд, пытаясь оспорить результаты голосования, но проиграла. Сегодня, 9 января, Верховный суд Абхазии решил повторно рассмотреть жалобу оппозиционного кандидата в президенты Алхаса Квицинии на итоги выборов.

Сегодня около тысячи человек вышли на акцию протеста с требованием признать незаконными итоги президентских выборов. Участники акции захватили здание администрации президента Абхазии в центре Сухума. Протестующие требуют проведения новых выборов. Посольство России в Абхазии рекомендовало россиянам, находящимся в Сухуме, избегать места протестов.

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