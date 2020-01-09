Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

«Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду», — написала Захарова в Facebook.
Она напомнила, что правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом. По ее словам, если польский Сейм сомневается в решениях трибунала, то надо об этом заявить. В таком случае это будет считаться попыткой пересмотра итогов Второй мировой войны.
Ранее Сейм Польши принял резолюцию, авторы которой утверждают, что «к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз. По их мнению, «после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова — Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы».
В Польше крайне недовольны недавним высказыванием Владимира Путина, который заявил, что Адольф Гитлер предлагал Варшаве в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник.
Ранее Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны назвал Липского «сволочью и антисемитской свиньей». После этого посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши.