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21:55 (мск), источник: РИА Новости

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Ранее глава государства отказался покидать пост, но согласился на переговоры с оппозицией.

Отставки президента потребовали протестующие, которые ворвались в администрацию и заблокировали ее. К моменту штурма сотрудников в здании уже не было.

Хаджимба провел экстренное заседание Совета безопасности и заявил, что в случае необходимости в республике могут ввести чрезвычайное положение.

Силовиков перевели на усиленный режим.

Во время загрузки произошла ошибка.

Парламент решил направить на переговоры к президенту пять человек, известно, что встреча прошла на повышенных тонах. Журналистов на нее не пустили.

Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, а также плохим социально-экономическим положением и коррупцией в стране.

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