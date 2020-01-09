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23:08 (мск), источник: Интерфакс

В Иране отвергли версию о том, что «Боинг» был сбит системами ПВО

Москва. 9 января. INTERFAX.RU — В иранской Организации гражданской авиации в четверг назвали несостоятельной версию о том, что потерпевший крушение под Тегераном украинский авиалайнер был сбит.

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С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет. Эти слухи нелогичны.
Али Абедзаде
глава иранской Организации гражданской авиации (цитата по ISNA)

Американский журнал Newsweek ранее в четверг сообщил со ссылкой на ряд источников, что лайнер Boeing-737 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» (МАУ), потерпевший крушение под Тегераном, вероятно, мог быть случайно уничтожен иранскими системами ПВО.

«Украинский рейс, который разбился возле Тегерана, был сбит зенитным ракетным комплексом, заявили Newsweek сотрудник Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и служащий иракской разведки», — пишет журнал.

Пассажирский самолет Boeing 737−800, авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного Тегерана сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Справка
Авиакатастрофа под Тегераном: пять главных вопросовКрушение авиалайнера Boeing 737−800 стало крупнейшей авиакатастрофой в истории украинской гражданской авиации.
Следите за развитием темы Крушение украинского самолета в Иране
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