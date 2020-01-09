Хронология крупных беспорядков и внутриполитических кризисов в Абхазии

22:08 (мск), источник: ТАСС
9 января 2020 года в столице Абхазии Сухуме митингующие штурмом взяли здание администрации президента страны. Оппозиция потребовала отставки действующего главы государства Рауля Хаджимбы и проведения новых выборов президента республики. Это не первое обострение внутриполитической ситуации в Абхазии. С начала 2000-х годов республика пережила несколько серьезных внутриполитических кризисов и массовых беспорядков. Рассказываем о хронологии этих конфликтов.
В марте 2003 года союз ветеранов абхазской войны 1992−1993 годов «Амцахара» («Родовые огни»; с 2013 года — партия) организовал в Сухуме несколько многотысячных митингов с требованием отставки правительства во главе с Геннадием Гагулия, обвинив его в провале
Кабинет министров возглавил первый
Кроме того, большинство населения и представители других оппозиционных партий и движений республики не поддержали союз ветеранов.
29 октября 2004 года в столице Абхазии начались массовые беспорядки, спровоцированные сторонниками проигравшего кандидата на пост президента республики,
Впоследствии митингующие заблокировали здание парламента и удерживали его под своим контролем в течение двух недель. Ситуация обострилась 12 ноября, когда более 10 тыс. сторонников Сергея Багапша захватили комплекс правительственных зданий. Во время беспорядков пострадали несколько человек, от случайного выстрела погибла известная в республике
В них соперники должны были участвовать в тандеме: Багапш как кандидат в президенты, Хаджимба — в
28 февраля 2013 года в Сухуме состоялся многочисленный митинг оппозиции против повышения тарифов на электроэнергию (с 30 до 60 коп.), организованный Форумом народного единства, Народной партией и одной из ветеранских организаций республики. Представители оппозиции также потребовали отправить в отставку правительство Леонида Лакербая и заявили, что в случае отказа будут добиваться отставки президента республики. 11 марта протестующие вновь вышли на митинг.
27 мая 2014 года абхазская оппозиция, собравшаяся на многотысячный митинг в Сухуме, потребовала отставки президента Александра Анкваба, правительства республики, генпрокурора и глав восточных районов Абхазии. Митингующие оцепили комплекс правительственных зданий, установили контроль над администрацией президента и заявили, что берут в свои руки временное управление республикой.
29 мая законодательный орган предложил Александру Анквабу добровольно уйти со своего поста. 1 июня 2014 года президент подал в отставку, обязанности главы государства были возложены на председателя парламента республики Валерия Бганбу. На внеочередных выборах 24 августа 2014 года победу одержал Рауль Хаджимба (50,60%), который баллотировался в паре с председателем республиканской организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» («Воины») Виталием Габнией.
5 июля 2016 года в столице Абхазии начались массовые беспорядки, организованные сторонниками партии «Амцахара». Оппозиция потребовала перенести на осень референдум о досрочных выборах президента республики
3 и 5 января 2018 года в Сухуме перед зданием президентской администрации и парламента прошли многочисленные несанкционированные митинги протеста оппозиции с требованием отставки президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Акции протеста начались после помилования главой государства члена грузинской преступной группировки «Лесные братья» Георгия Лукава (осужден в Абхазии в 2013 году на 20 лет лишения свободы за особо тяжкие преступления на территории Абхазии). В декабре 2017 года Лукава был передан Грузии в обмен на граждан Южной Осетии, осужденных после событий 2008 года. На встрече с общественностью 18 января Рауль Хаджимба заявил, что не намерен уходить в отставку и будет выполнять возложенные на него Конституцией обязанности до конца своего президентского срока.