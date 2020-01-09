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22:28 (мск), источник: Известия

Сейм Польши уравнял ответственность Германии и СССР за начало войны

Сейм Польши — нижняя палата парламента — принял в четверг резолюцию о том, что СССР наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте законодательного органа 9 января.

Источник: AP 2019

«Начало Второй мировой войны было вызвано двумя тоталитарными державами того времени: нацистской Германией и сталинским Советским Союзом, и после заключения печально известного пакта Риббентропа-Молотова 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы», — цитирует сейм слова из резолюции.

В парламенте осудили высказывания, в которых российские власти якобы «пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны», отметив, что «величие нации и отношения между государствами не могут строиться на лжи и фальсификации истории».

«Сейм Республики Польша отдает дань памяти жертвам нацистского и советского тоталитаризма и выражает желание, чтобы история их мученичества никогда не была фальсифицирована и к ним не относились как к инструменту», — отмечается в сообщении.

Парламент призывает к совместному осмыслению принципов построения международных отношений, которые должны стать основой для «взаимного уважения, партнерства и добрососедства».

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5 января немецкое издание Die Zeit сообщало, что Польша планирует на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему». Польский сейм собирается поддержать «борьбу против лжи» о Второй мировой войне и принять закон, направленный на «пресечение предположительной попытки России переиначить историю».

В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши, который обещал в 1930-х годах установить Гитлеру памятник в Варшаве за предложение выслать евреев в Африку. Слова российского лидера вызвали возмущение польской стороны и Москву обвинили в желании опозорить Варшаву, а польский премьер Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «союзничестве» с Гитлером и развязывании войны.

После этого Москва указала, что Варшава отказывается признавать некоторые части своей истории.

Российский сенатор Алексей Пушков напомнил Польше, как в начале Второй мировой она пыталась стать союзником Гитлеру.

Договор о ненападении между Германией и СССР был подписан 23 августа 1939 году в Москве министром иностранных дел Вячеславом Молотовым с советской стороны и главой МИД Германии Иоахимом фон Риббентропом. В документе стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет, в случае если одна из них ввязывалась в войну.

В МИД России сообщили, что договор был вынужденной мерой, позволявшей Советскому Союзу отсрочить начало войны и лучше подготовиться.

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