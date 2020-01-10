Как Владимир Путин покомандовал учениями и выставкой в Севастополе

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Владимир Путин прилетел в Крым из Стамбула. Это был легкий перелет. Один час пятнадцать минут, и на месте. Если бы существовали регулярные рейсы Стамбул—Симферополь, это были бы удобные рейсы и они многих бы заинтересовали. Еще больше заинтересовали бы, можно предположить, морские круизы, например, из Севастополя до Стамбула. Но не для того же, в конце концов, зарабатывались санкции для нашей страны, нет, не для того.
И нет никаких рейсов, ни авиа-, ни морских, но еще есть зато рейс по дну Черного моря, напрямую из Анапы в Турцию… Накануне ему дали ведь зеленый свет…
Владимир Путин прилетел в Крым, чтобы утром принять участие в совместных учениях Черноморского и Северного флотов. Кроме верховного главнокомандующего в них были задействованы 31 корабль, одна подводная лодка (зато какая) и несколько десятков самолетов и вертолетов.
Учения с полным основанием можно было назвать крупнейшими в этом году (крупнее их, как ни посмотри, просто не было).
Президент находился на борту ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов», где, возможно, в его честь (которую ему все тут отдавали) был устроен походный штаб.
Из того, что в этот день стреляло в Черном море, имеет смысл отметить пуски полюбившихся флоту ракет «Калибр» с фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино»; стрельбу противокорабельными ракетами «Москит» с ракетных катеров «Ивановец» и «Набережные Челны», а также пуски боевыми расчетами берегового ракетного комплекса «Утес» по целям, имитирующим (и слава богу, что лишь имитирующим) корабли условного противника (интересно, кто это).
Ничего особенного, все так случайно сошлось, что после спавшего напряжения, вызванного ракетными пусками Ирана (тоже производившими впечатление учебных), и кто же знал, что получится все так многозначительно.
В море было откровенно холодно, и согреться Владимиру Путину предстояло в новом корпусе Черноморского Нахимовского училища.
Здесь для президента подготовили небольшую, но емкую выставку, посвященную в основном перспективным разработкам ВМФ. То есть здесь было много макетов кораблей, которые заинтересовали бы любого мальчишку в Севастополе (и тем более должны были, видимо, заинтересовать Владимира Путина).
Пока главнокомандующий осматривал засекреченную часть выставки (радует, конечно, что все-таки есть что секретить), я расспросил врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева о положении в городе. По его мнению, оно является оптимистичным. То есть, рассказал врио губернатора, Севастополь, по некоторым данным, входит в тройку городов, наиболее желанных для жителей России в новогодние дни (считаются даже не города в Крыму, а во всей стране).
Правда, Михаил Развожаев признал, что все не так просто.
— Они (гости города.— А. К.) приезжают в Севастополь, идут на центральную площадь, а там только памятник (адмиралу Нахимову.— А. К.) и елка! — поделился со мной своими наблюдениями Развожаев. — Они хотят глинтвейну выпить, а ведь у людей здесь другой менталитет (похоже, предпочитают портвейн «Магарач».— А. К.)! Хотят зайти в рестораны, а у нас же зима! Рестораторы давно разъехались! Нет, есть, конечно, кое-кто, но надо же искать!
Впрочем, утверждает врио губернатора, скоро все изменится. Вот бывший и. о. губернатора Алексей Чалый, который некоторое время назад публично заявил об отказе от политической деятельности, с головой ушел в реконструкцию Матросского бульвара и восстанавливает сейчас фонтан «Мальчик с корабликом».
— А то, — разъяснил Михаил Развожаев, — мальчик в свое время был украден, кораблик тем более, а фонтан руинирован.
Кроме того, Алексей Чалый мастерит Мавританскую беседку на отведенном ему Матросском бульваре, а также небольшой (чтобы не казался большим) кинотеатр.
В общем, в Севастополе неумолимо наступают времена политического и архитектурного благоденствия. Если, конечно, Алексею Чалому не придет в голову что-то иное.
Наконец, с первого этажа на второй пришел и Владимир Путин. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов продемонстрировал ему прежде всего макет авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Вживую его, похоже, сейчас так просто уже и не увидишь; по крайней мере, президент таким счастливчиком пока не стал… Ну и что, пусть будет далеким мифом, причудливой мечтой о светлом авианесущем будущем России… По крайней мере пока не окончится модернизация (усугубившаяся известным пожаром), о которой тоже, кажется, уже слагаются поэмы, причем в присутствии верховного главнокомандующего.
Владимиру Путину продемонстрировали корабль Арктической зоны с комплексом «Калибр». И вот он очень заинтересовал президента России. Владимир Путин начал негромко интересоваться подробностями.
— Владимир Владимирович, — докладывал Николай Евменов, — дело в том, что он может наносить удары, а его-то никто не достанет!
Эта особенность корабля Арктической зоны, без сомнения, пришлась по душе верховному главнокомандующему (конечно, и всегда, и со всем бы так!).
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сосредоточился на интерьере каюты будущего.
— Главное, — рассказал Рахманов, — интерьер не должен быть красивым!
Идея интриговала. Но каким же тогда быть интерьеру?
— Он должен быть негорючим! — разъяснил все до конца Алексей Рахманов и показал на видео, в котором мелькали негорючие, видимо, кровати, матрасы, часы, телевизоры, кулеры и две вазы.
Береговой ракетный комплекс, малый ракетный корабль, базовый тральщик… Дошли уже и до фрегата проекта «Гепард», курируемого группой компаний «Ак Барс».
— Владимир Владимирович, — доложил главком ВМФ, — сам на производстве был и все видел своими глазами. Все параллельно, все перпендикулярно, что бывает нечасто!
Возразить было нечего: иначе все, как известно, валялось бы.
Последним экспонатом выставки стал гибридный конвертоплан разработки компании TGE Group. Ее президент Илья Рашкин начал рассказывать Владимиру Путину о достоинствах летательного аппарата, который поднимается в небо как вертолет, а летит как самолет:
— Дальность — 2 тыс. километров.
— 2 тыс. километров?! — переспросил Владимир Путин, до этого слушавший, казалось, рассеянно, и на лице его просто написано было: «Ну, так это другое дело!».
Источник: Газета Коммерсантъ
— Мы все-таки практикуем вертолеты…— произнес министр обороны Сергей Шойгу.— Я потом расскажу…
— Нет, ну ребятам по рукам не бейте…— попросил верховный главнокомандующий, глядя на Илью Рашкина, на лице которого отчаяние вовремя успело смениться восторгом.
Через несколько минут Владимир Путин открывал совещание, посвященное развитию ВМФ.
— Как известно, — сообщил главнокомандующий то, что, видимо, и так было известно, — в ближайшее время доля современных образцов вооружения и техники ВМФ должна составить 70%. Причем, повторю, этого показателя нам нужно будет не только достичь. Его нужно будет удерживать!
А вот об этом до сих пор вроде никто ни с кем не договаривался.
Андрей Колесников, Севастополь
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