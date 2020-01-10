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13:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня. Ранее с такой идеей выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.

Источник: РИА "Новости"

В официальном заявлении ЛНА говорится, что она приветствует инициативу президента «дружественного государства» Владимира Путина по достижению стабильности в Ливии, что «также является целью и желанием вооруженных сил». Тем не менее армия намерена продолжить борьбу с «террористическими группировками», которые при помощи «некоторых государств и правительств» захватили ливийскую столицу Триполи. Согласно заявлению, достижение стабильности в Ливии возможно только в случае разоружения сил, воющих с ЛНА.

При этом в заявлении не упоминается участие Турции в предложении о прекращении огня.

В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров. Практически сразу Правительство национального согласия (ПНС) Ливии под управлением Файеза Сарраджа приняло это предложение. Ответа армии пришлось ждать сутки.

С 2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи, Ливия остается расколотой по территориальному принципу. Триполи и запад страны пытается контролировать ПНС. Восток — вотчина ЛНА во главе с Халифой Хафтаром. Еще летом ЛНА обвинила Турцию в военной поддержке ПНС, была объявлена всеобщая мобилизация для «противостояния турецкой угрозе». В конце ноября Анкара и Триполи подписали Соглашение о военном сотрудничестве и Меморандум о делимитации морских границ, а в январе турецкий парламент одобрил по просьбе Триполи отправку в Ливию военных для поддержки ПНС.

С апреля фельдмаршал Хафтар ведет наступление на Триполи под предлогом борьбы с террористами и обвиняет Анкару в их поддержке. При этом ЛНА связывают тесные связи с Россией. Москва заявляет о контактах со всеми сторонами ливийского конфликта. Силам ЛНА нет смысла сейчас принимать предложение о прекращении огня с учетом того, что именно на этой неделе они достигли существенных успехов. В частности, был взят город Сирт, который с 2016 года контролировало ПНС.

Справка
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Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

Марианна Беленькая

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