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9 января, источник: РИА Новости

Трюдо заявил о наличии разведданных о том, что Иран сбил Boeing

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает разведдаными, свидетельствующими, что Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.

Источник: AFP 2019

Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая подтверждает версию о том, что причиной крушения Boeing 737−800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.

В последние часы нам передали важные сообщения относительно инцидента. Располагаем разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой «земля-воздух.
Джастин Трюдо
премьер-министр Канады

Он добавил, что, согласно полученной информации, самолет был сбит ненамеренно.

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Выполнявший рейс в Киев Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Среди пассажиров числились 63 гражданина Канады.

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Авиакатастрофа под Тегераном: пять главных вопросовКрушение авиалайнера Boeing 737−800 стало крупнейшей авиакатастрофой в истории украинской гражданской авиации.
Следите за развитием темы Крушение украинского самолета в Иране
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