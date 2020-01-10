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08:36 (мск), источник: Известия

Тимошенко сравнила жизнь на Украине с «Кварталом 95»

Лидер украинский партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко посетовала на то, что страну заставляют жить в ритме студии «Квартал 95».

Источник: Известия

В эфире телеканала «112 Украина» Тимошенко объяснила, что вынуждена вступать в полемику с президентом Владимиром Зеленским «на языке, который он понимает».

«Мне жаль, что страну заставляют жить в режиме “95-го квартала”, в то время когда у людей не хватает на элементарное в жизни. И в это время переводить все в стеб, в шутки и делать фасад, который скрывает реальные вещи, которые делаются в стране, недопустимо. И мне жаль, что украинский президент опустился до таких шуток», — заявила Тимошенко, комментируя «заочный конфликт» с Зеленским.

Ранее «Батькивщина» объявила об уходе в оппозицию из-за решения рады снять мораторий на продажу сельхозземель, пишет «РИА Новости».

Зеленский заметил, что действия Тимошенко «стали давней традицией», а уход в оппозицию обусловлен отказом в назначении ее людей «на сладкие места».

19 декабря сообщалось, что стычки произошли между представителями от партии «Слуга народа», «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» на заседании по вопросу рынка сельскохозяйственных земель.

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