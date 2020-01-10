09:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Россия адаптируется к будущей непогоде
Правительство утвердило план противостояния климатическим угрозам.
У России появился национальный план адаптации к изменению климата. Принятый правительством документ носит рамочный характер. В нем определены организационные и нормотворческие меры на ближайшие три года — в течение этого периода должны быть разработаны отраслевые и региональные планы адаптации. Эксперты приветствуют появление плана, однако отмечают очень неспешный характер предлагаемых действий и отсутствие четких указаний региональным властям.
«Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года» утвержден правительством. Документ готовился в соответствии с планом мер по совершенствованию госрегулирования выбросов парниковых газов и подготовке к ратификации Парижского соглашения (Россия, напомним, присоединилась к нему в сентябре 2019 года).
«Сейчас план представляет собой систему организационного, методического регуляторного характера — мы устраняем пробелы в регулировании по полномочиям органов исполнительной власти, по формированию подходов и планированию адаптации», — пояснил «Ъ» заместитель главы Минэкономики Михаил Расстригин.
План состоит из четырех блоков:
«На первом этапе в ближайшие три года Минэкономики будет разрабатывать методическую базу, в том числе рекомендации по подготовке отраслевых и региональных планов. Мы также планируем получить обзор мер и потребностей финансирования — понять, какие мероприятия уже запланированы в регионах и на какие из них уже есть финансирование», — говорит Михаил Расстригин.
Предполагается, что на его основе регионы будут готовить собственные «паспорта». Еще один пункт плана — разработка к 2021 году целевых показателей климатической адаптации. В этом году Минэкономики должно подготовить и доклад правительству об экономических и финансовых инструментах для климатической адаптации, включая климатическое страхование. К концу 2022 года, проанализировав эффективность реализованных мер, Минэкономики начнет подготовку мероприятий второго этапа, в которые будут включены конкретные проекты с финансированием, а также данные региональных и отраслевых планов.
Директор программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин считает план «нужным и своевременным»: «Его появление вызвано в том числе ростом опасных метеорологических явлений на территории страны — в два раза за последние 15−20 лет, а также последними данными научных исследований, свидетельствующими, что изменение климата — это всерьез и надолго».
Георгий Сафонов из ВШЭ также считает принятие плана важным событием: «Создается впечатление, что руководство страны, наконец, всерьез обратило внимание на эту сложную и актуальную проблему: прошедший год отметился беспрецедентными лесными пожарами в Сибири, трагическими последствиями наводнения в Иркутской области, рекордными плюсовыми температурами в Москве в декабре». При этом эксперт критикует неспешный характер предлагаемых действий: «Отраслевые планы предлагается разработать лишь к третьему кварталу 2021 года, но необходимые научные данные давно собраны, надо действовать, а мы медлим. Субъектам РФ рекомендуется разработать планы адаптации лишь к концу 2022 года, как будто наводнения, пожары, засухи, волны жары могут подождать». Эксперт отмечает, что регионам «рекомендуется» начать заниматься вопросом, что в переводе на язык чиновников означает «делать это необязательно». «Принятый в 2014 году план реализации климатической доктрины РФ уже рекомендовал регионам заняться климатом, результат — нулевой», — сетует Георгий Сафонов.
Директор по развитию Национальной организации поддержки проектов поглощения углерода Олег Плужников отмечает, что «после двух лет разработки был утвержден документ, представляющий собой перечень полупоручений и полурекомендаций, отсутствие финансового обеспечения этих работ переводит их в лучшем случае в разряд желательных или даже возможных — с весьма невысокой степенью вероятности выполнения в установленные правительством сроки».
Ангелина Давыдова