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09:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Россия адаптируется к будущей непогоде

Правительство утвердило план противостояния климатическим угрозам.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

У России появился национальный план адаптации к изменению климата. Принятый правительством документ носит рамочный характер. В нем определены организационные и нормотворческие меры на ближайшие три года — в течение этого периода должны быть разработаны отраслевые и региональные планы адаптации. Эксперты приветствуют появление плана, однако отмечают очень неспешный характер предлагаемых действий и отсутствие четких указаний региональным властям.

«Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года» утвержден правительством. Документ готовился в соответствии с планом мер по совершенствованию госрегулирования выбросов парниковых газов и подготовке к ратификации Парижского соглашения (Россия, напомним, присоединилась к нему в сентябре 2019 года).

«Сейчас план представляет собой систему организационного, методического регуляторного характера — мы устраняем пробелы в регулировании по полномочиям органов исполнительной власти, по формированию подходов и планированию адаптации», — пояснил «Ъ» заместитель главы Минэкономики Михаил Расстригин.

План состоит из четырех блоков:

  1. риски от изменения климата для экономики России,
  2. список федеральных мероприятий на три года,
  3. меры по подготовке ведомственных планов адаптации по отраслям экономики,
  4. усилия по подготовке региональных планов.

«На первом этапе в ближайшие три года Минэкономики будет разрабатывать методическую базу, в том числе рекомендации по подготовке отраслевых и региональных планов. Мы также планируем получить обзор мер и потребностей финансирования — понять, какие мероприятия уже запланированы в регионах и на какие из них уже есть финансирование», — говорит Михаил Расстригин.

План предполагает разработку к концу 2020 года типового «паспорта климатической безопасности» РФ, в котором будут проанализированы существующие и будущие климатические тренды.
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Предполагается, что на его основе регионы будут готовить собственные «паспорта». Еще один пункт плана — разработка к 2021 году целевых показателей климатической адаптации. В этом году Минэкономики должно подготовить и доклад правительству об экономических и финансовых инструментах для климатической адаптации, включая климатическое страхование. К концу 2022 года, проанализировав эффективность реализованных мер, Минэкономики начнет подготовку мероприятий второго этапа, в которые будут включены конкретные проекты с финансированием, а также данные региональных и отраслевых планов.

Директор программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин считает план «нужным и своевременным»: «Его появление вызвано в том числе ростом опасных метеорологических явлений на территории страны — в два раза за последние 15−20 лет, а также последними данными научных исследований, свидетельствующими, что изменение климата — это всерьез и надолго».

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Георгий Сафонов из ВШЭ также считает принятие плана важным событием: «Создается впечатление, что руководство страны, наконец, всерьез обратило внимание на эту сложную и актуальную проблему: прошедший год отметился беспрецедентными лесными пожарами в Сибири, трагическими последствиями наводнения в Иркутской области, рекордными плюсовыми температурами в Москве в декабре». При этом эксперт критикует неспешный характер предлагаемых действий: «Отраслевые планы предлагается разработать лишь к третьему кварталу 2021 года, но необходимые научные данные давно собраны, надо действовать, а мы медлим. Субъектам РФ рекомендуется разработать планы адаптации лишь к концу 2022 года, как будто наводнения, пожары, засухи, волны жары могут подождать». Эксперт отмечает, что регионам «рекомендуется» начать заниматься вопросом, что в переводе на язык чиновников означает «делать это необязательно». «Принятый в 2014 году план реализации климатической доктрины РФ уже рекомендовал регионам заняться климатом, результат — нулевой», — сетует Георгий Сафонов.

Директор по развитию Национальной организации поддержки проектов поглощения углерода Олег Плужников отмечает, что «после двух лет разработки был утвержден документ, представляющий собой перечень полупоручений и полурекомендаций, отсутствие финансового обеспечения этих работ переводит их в лучшем случае в разряд желательных или даже возможных — с весьма невысокой степенью вероятности выполнения в установленные правительством сроки».

Ангелина Давыдова

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